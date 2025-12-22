La FIFA publicó el último ránking del año: ¿qué puesto ocupa la Selección Argentina?

Esta clasificación toma en cuenta resultados de eliminatorias, amistosos y demás compromisos oficiales, y posiciona nuevamente a la Scaloneta entre las grandes potencias del fútbol mundial.

La FIFA publicó la última actualización del ranking mundial de selecciones, correspondiente a diciembre de 2025, y la Selección argentina se mantuvo en el segundo puesto, apenas por detrás de España. La Albiceleste volvió a ubicarse entre las potencias del fútbol mundial de cara al Mundial 2026.

El ranking toma en cuenta los resultados de eliminatorias, amistosos y demás compromisos oficiales. En ese contexto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró el año con números sólidos y un rendimiento consistente, lo que le permitió conservar un lugar de privilegio en la clasificación internacional.

En lo más alto aparece España, líder con 1877.18 puntos, seguida muy de cerca por la Scaloneta, que suma 1873.33. Francia completa el podio con 1870 unidades, en una tabla que refleja la paridad entre las principales selecciones del mundo.

Además, el top ten no presentó modificaciones y mantiene a los habituales protagonistas del escenario internacional. Inglaterra se ubica cuarta, Brasil quinta y Portugal sexta, mientras que Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia completan el grupo de los diez mejores.

Con este panorama, Argentina reafirma su condición de candidata para la próxima Copa del Mundo, sosteniendo regularidad, jerarquía y competitividad en un calendario exigente y con fuerte competencia global.

