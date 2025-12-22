Finalmente Borja será refuerzo de Cruz Azul: ¿por qué no se dio el pase a Boca?

El delantero colombiano, pretendido por el Xeneize, seguirá su carrera en el fútbol mexicano.

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja se convirtió en nuevo refuerzo de Cruz Azul de México y continuará su carrera en la Liga MX tras quedar definitivamente descartada su llegada a Boca Juniors por diferencias económicas irreconciliables.

El "Colibrí” firmará un contrato por dos temporadas con el conjunto mexicano. La operación se cerró en los últimos días, mientras que desde el entorno xeneize reconocieron que la negociación nunca estuvo cerca de concretarse.

Mientras Boca optó por retirarse de las charlas, Cruz Azul avanzó con decisión y presentó una propuesta que sí se ajustó a las pretensiones del futbolista. En México apuestan fuerte por Borja, confiando en que su capacidad goleadora, potencia física y experiencia internacional sean determinantes en la próxima temporada.

Con un recorrido destacado en el fútbol sudamericano y protagonismo en equipos de primera línea, Borja llega como una de las principales cartas ofensivas del conjunto cementero, que busca dar un salto de calidad en su ataque.

¿Por qué no se cerró su llegada a Boca?

Según informó una fuente cercana a la negociación, el pase se frustró por las altas pretensiones salariales del delantero. Borja habría solicitado un ingreso superior al que percibía en River Plate, una condición que generó un rechazo inmediato en la dirigencia xeneize.

Además, el salario pretendido hubiese sido más alto que el de referentes del plantel como Edinson Cavani o Leandro Paredes, lo que terminó de enfriar cualquier posibilidad de acuerdo. En Boca consideraron que el pedido rompía la escala salarial y no se alineaba con la política económica del club.

“No es lógico lo que pidió. Está claro que quisieron usar a Boca para ir a otro país”, confiaron desde la Ribera, dejando en claro la postura institucional. Ante ese escenario, la dirigencia decidió dar un paso al costado y permitir que Borja continúe su carrera en el exterior, ahora con la camiseta de Cruz Azul.