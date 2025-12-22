Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 DIC 2025 | 25º
X
Lo + Viral

Carta a Papá Noel: la guía mágica para escribirla y que la reciba en el Polo Norte

Aprendé a contar tus deseos y buenas acciones para que tu mensaje llegue a la Oficina Principal de Correos del Círculo Polar, donde recibe millones de cartas cada año.

Hoy 12:18

Escribir una carta a Papá Noel es una de las tradiciones más bonitas de la Navidad. Al hacerla, no solo le cuentas tus sueños, sino que también practicas la escritura creativa y desarrollas tu imaginación. Esta carta es el paso más importante para que Papá Noel sepa exactamente dónde entregar tu regalo el 25 de diciembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

1- El saludo a Papá Noel

Debes empezar siempre con un saludo como “Querido Papá Noel”. Es importante darle un saludo formal para ser amable.

2- Tu ubicación secreta

Para que Papá Noel sepa dónde encontrar tu casa, tienes que incluir tu información más importante: tu nombre, tu edad, y tu dirección (“Me llamo:,” “Tengo:,” “Vivo en:”). Esta es la única forma de que pueda personalizar la entrega. ¡No te olvides!

3- ¿Cómo te portaste este año?

Papá Noel siempre quiere saber si fuiste un niño bueno este año. Por eso, en tu carta, debes incluir una sección para contar tus buenas acciones.

Las cartas de ejemplo tienen opciones para marcar cómo te portaste: “Excelente, bien, más o menos, un poquito travieso/traviesa o regular”.

Lo mejor es contarle cosas específicas que hiciste bien, como si “He compartido mis cosas”, si ayudaste a tu familia, o si fuiste amable y cariñoso con alguien.

4- Pide tus deseos con generosidad

Llegó el momento de la parte más divertida: pedir tus regalos. Puedes ser muy específico o general, ¡como más te guste!

Es bueno escribir por qué esos regalos son especiales para ti. Por ejemplo, si pides un monopatín, puedes contarle que quieres usarlo en las calles o en tu casa. ¡Atención! Si pides un regalo muuyyyyyy grande, (comentale a tus padres). Es muy difícil cargar en un trineo un camión, una casa o 100 PlayStation.

Recuerda que Papá Noel se pone muy contento cuando ve que eres generoso. Si tienes espacio, puedes incluir una solicitud para tus amigos o para alguien que sabes que necesita ayuda. Algunos niños piden que se arregle el barrio o que nadie pase hambre.

Carta mágica Carta mágica

5- ¡A decorar!

Para que tu carta sea única, puedes decorarla mucho. Añade dibujitos, pegatinas o brillantina para que sea más colorida y personal.

A los elfos que las reciben les gusta ver que las cartas estén decoradas.

6- La despedida

Finalmente, despídete de forma amable y festiva, cerrando con una frase como “Muchas Gracias...”. También debes incluir tu firma.

7- El envío: viaje al Círculo Polar

Una vez terminada, puedes dejar tu carta en un buzón especial o en el árbol de Navidad. También puedes dársela a tu papá, mamá o abuelos, para que hagan el envío especial y verifiquen que todo esté correcto.

Aunque Papá Noel te lee desde cualquier lugar, su oficina principal de correos está en Rovaniemi, Laponia (Finlandia), en el Círculo Polar Ártico. Él recibe alrededor de millones de cartas.

Cuando los Elfos Postales la envían, lleva un matasellos especial del Círculo Polar Ártico. ¡Así sabes que llegó a su destino!

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento ataque motochorro en La Banda: una mujer fue derribada y sufrió graves lesiones
  2. 2. Tragedia vial en Tintina: murió un joven tras un vuelco en la Ruta 92 y otros tres permanecen graves
  3. 3. Así funcionarán los comercios de La Banda en las fiestas
  4. 4. “Que tenga una pronta recuperación”: Javier Milei se refirió a la salud de Cristina Kirchner
  5. 5. Revelan que el joven degollado fue mandado a ejecutar por su tío en un ajuste de cuentas narco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT