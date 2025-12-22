Con Luciano Pereyra como figura central, se confirmó la grilla del Festival del Artesano 2026

La ciudad de Villa Ojo de Agua se prepara para una nueva edición del Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, que tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero, en el predio del Club Atlético Instituto. El evento celebra este año su 29º edición y vuelve a posicionarse como una de las propuestas culturales más importantes del sur santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la organización confirmaron la grilla oficial de artistas, que estará encabezada por Luciano Pereyra, uno de los máximos referentes de la música popular argentina. También formarán parte del festival Cantores del Monte, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas y Lázaro Caballero.

El festival mantiene su espíritu solidario y familiar, con una propuesta pensada para disfrutar de la música, la cultura y el encuentro comunitario, en un marco que año tras año convoca a vecinos y visitantes de toda la región.

La edición 2026 del Festival Nacional del Artesano cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Villa Ojo de Agua y del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que acompañan esta iniciativa cultural de fuerte arraigo popular.