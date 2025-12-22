Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 DIC 2025 | 25º
X
Espectaculos

Con Luciano Pereyra como figura central, se confirmó la grilla del Festival del Artesano 2026

La 29º edición del tradicional evento se realizará los días 27 y 28 de febrero en el Club Atlético Instituto de Villa Ojo de Agua y reunirá a destacados artistas del folklore.

Hoy 13:11

La ciudad de Villa Ojo de Agua se prepara para una nueva edición del Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, que tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero, en el predio del Club Atlético Instituto. El evento celebra este año su 29º edición y vuelve a posicionarse como una de las propuestas culturales más importantes del sur santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la organización confirmaron la grilla oficial de artistas, que estará encabezada por Luciano Pereyra, uno de los máximos referentes de la música popular argentina. También formarán parte del festival Cantores del Monte, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas y Lázaro Caballero.

El festival mantiene su espíritu solidario y familiar, con una propuesta pensada para disfrutar de la música, la cultura y el encuentro comunitario, en un marco que año tras año convoca a vecinos y visitantes de toda la región.

La edición 2026 del Festival Nacional del Artesano cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Villa Ojo de Agua y del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, que acompañan esta iniciativa cultural de fuerte arraigo popular.

TEMAS Luciano Pereyra Ojo de Agua

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento ataque motochorro en La Banda: una mujer fue derribada y sufrió graves lesiones
  2. 2. Tragedia vial en Tintina: murió un joven tras un vuelco en la Ruta 92 y otros tres permanecen graves
  3. 3. Así funcionarán los comercios de La Banda en las fiestas
  4. 4. “Que tenga una pronta recuperación”: Javier Milei se refirió a la salud de Cristina Kirchner
  5. 5. Revelan que el joven degollado fue mandado a ejecutar por su tío en un ajuste de cuentas narco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT