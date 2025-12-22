Tragedia en la Ruta 9: al menos cinco muertos tras un brutal choque entre un auto y una camioneta

El accidente fatal ocurrió pasadas las 13, a la altura de la localidad de Arbolito. Tuvo como protagonistas a un Volkswagen Voyage y una Toyota Hilux.

Hoy 14:41

Una violenta colisión entre un automóvil y una camioneta dejó al menos cinco víctimas fatales este lunes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Arbolito, departamento Río Hondo.

El siniestro se produjo alrededor de las 13, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 57. Por razones que son materia de investigación, estuvieron involucradas una Toyota Hilux (dominio AB552EV) y un Volkswagen Voyage (dominio AB391WG).

De acuerdo con la información oficial preliminar, cinco personas perdieron la vida en el acto, mientras que otras tres resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladadas de urgencia al CIS Termas de Río Hondo para su asistencia.

En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios, que realizan pericias y tareas de rigor para determinar la mecánica del impacto y eventuales responsabilidades.

Las identidades de las víctimas y de los conductores aún no fueron establecidas y se aguarda un parte con mayores precisiones.