La emoción de Nacho Fernández en su presentación en Gimnasia: “Esperé mucho este momento”

El mediocampista zurdo de 35 años firmó contrato por 12 meses y regresó al club en el que debutó en Primera.

Hoy 14:28

Ignacio Fernández ya es oficialmente nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Luego de despedirse de River Plate con un emotivo mensaje, el mediocampista acordó su regreso al club que lo vio crecer, fue presentado este jueves en conferencia de prensa y no ocultó su emoción.

“Esperé mucho este momento. Estoy muy contento de estar acá. Espero que sea un lindo año y poder disfrutarlo con mi familia que siempre me apoya”, expresó Nacho, quien firmó contrato por doce meses con el Lobo.

Durante la presentación, el volante destacó el trabajo del actual entrenador: “Fernando Zaniratto acomodó muy bien el equipo y la idea es seguir por esa línea futbolística”. Además, remarcó el rol que buscará cumplir en este nuevo ciclo: “Puedo aportar toda la experiencia que adquirí en River y en Atlético Mineiro. Acompañar a los chicos que surgieron este año o sumar desde donde me toque. Tengo muchas ganas de empezar”.

El anuncio del Lobo y un regreso cargado de historia

Previamente, Gimnasia había oficializado el regreso del oriundo de Castelli con dos videos en sus redes sociales. El primero fue un compilado de sus mejores goles en el club, encabezado por el recuerdo de su debut en Primera División, ocurrido el 2 de octubre de 2010 en el Bosque, ante Argentinos Juniors.

Desde aquel estreno con la camiseta número 33 hasta su venta a River en 2016 —por 2.700.000 dólares por el 70% del pase—, Fernández disputó 93 partidos, convirtió 15 goles y fue una de las figuras de la campaña 2012/13, que culminó con el ascenso del Tripero a la máxima categoría.

El segundo video tuvo una protagonista inesperada: Olivia, su hija nacida en 2023, quien anunció con ternura el regreso de su papá y hasta entonó una canción característica del club, en un guiño que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Del adiós a River al nuevo comienzo en el Bosque

Días atrás, Fernández se había despedido del Millonario con una reflexión sincera y cargada de sentimientos encontrados. “Hoy toca despedirme del club que me dio más alegrías de las que me hubiese imaginado… con la tranquilidad de haberlo intentado hasta el final”, había escrito.

Ahora, con ese capítulo cerrado, Nacho Fernández vuelve a ponerse la camiseta albiazul, en un regreso que ilusiona al pueblo tripero y marca el inicio de una nueva etapa, esta vez, en casa.