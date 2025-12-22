Flamengo abrió negociaciones por un delantero de la Serie A que quiso River

El Mengao quiere seguir siendo una potencia en Sudamérica y volvió a la carga por el atacante que juega en el Viejo Continente.

Hoy 15:19

Flamengo no se conforma con lo logrado y ya piensa en un 2026 en el que pretende seguir dominando el escenario internacional. Tras un cierre de año soñado, con títulos en la Copa Libertadores, el Brasileirao y la Copa Intercontinental, el Mengão busca reforzar su ataque y posó sus ojos en Valentín “Taty” Castellanos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El delantero argentino de 27 años vuelve a estar en el radar del gigante brasileño, uno de los pocos clubes sudamericanos capaces de competir económicamente con Europa. Flamengo ya había intentado ficharlo en junio y ahora volvió a la carga, con una diferencia clave: Lazio, dueño de su pase, estaría dispuesto a negociarlo si la oferta resulta convincente.

Castellanos llega tras una temporada de alto nivel, que lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina y debutar en la Mayor en 2024 frente a Chile. En la actual campaña con el conjunto italiano disputó 11 partidos entre Serie A y Copa de Italia, con dos goles (ante Hellas Verona y Genoa) y tres asistencias, todas en esos mismos encuentros.

El camino del Taty no fue sencillo. Luego de varios tropiezos en sus inicios, explotó futbolísticamente en Montevideo City Torque y en 2018 fue fichado por New York City de la MLS. Allí tuvo un rendimiento destacado: 58 goles en 133 partidos y la Bota de Oro 2021, convirtiéndose en el primer argentino en lograr ese reconocimiento en el torneo.

Su crecimiento despertó interés internacional. River, dirigido por Marcelo Gallardo, lo buscó tras la salida de Julián Álvarez en 2022, pero la operación no prosperó. Finalmente fue cedido al Girona, donde dejó su huella con 14 goles en 37 partidos, incluidos los recordados cuatro tantos ante Real Madrid en La Liga 2022/23.

Tras ese paso por España, Castellanos fue transferido a la Lazio, club con el que firmó contrato hasta mediados de 2028. Ahora, con Flamengo decidido a sumar un centrodelantero de jerarquía, el nombre del argentino vuelve a tomar fuerza en el mercado y podría convertirse en uno de los grandes movimientos rumbo a 2026.