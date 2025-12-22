Mastantuono fue elegido entre los diez mejores jugadores Sub-20 del mundo por un prestigioso ránking

El volante argentino de Real Madrid integra la selecta lista de diez futbolistas.

Hoy 15:26

Franco Mastantuono fue reconocido a nivel internacional al ubicarse octavo en el ranking de los mejores jugadores Sub-20 del mundo, elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

El volante argentino, de apenas 18 años, que milita en Real Madrid y forma parte de la Selección argentina, sumó cinco puntos en la votación. De esta manera, finalizó por encima del portugués Rodrigo Mora (Porto) y del mexicano Obed Vargas, actual jugador de Seattle Sounders de la MLS.

El listado tuvo como claro ganador a Lamine Yamal, la joya del Barcelona, que arrasó con 233 puntos. Muy por detrás quedó el francés Désiré Doué, de París Saint-Germain, con 90, mientras que el podio lo completó el brasileño Estevão, hoy en Chelsea tras destacarse en Palmeiras, con 50 unidades.

Mastantuono fue uno de los dos sudamericanos que integraron el Top 10, junto al mencionado Estevão, confirmando el peso del talento joven del continente en el escenario global.

Cabe destacar que Yamal obtuvo este reconocimiento por segundo año consecutivo y que, en la última semana, había sido segundo en el premio The Best, que quedó en manos de Ousmane Dembélé.

El reconocimiento para Mastantuono llega en un contexto particular. Si bien es considerado una de las grandes apuestas de la Albiceleste y tiene muchas chances de disputar el Mundial 2026, atraviesa un presente con poca continuidad en el Merengue: de los últimos siete partidos, apenas sumó un minuto bajo la conducción de Xabi Alonso.

Ranking IFFHS – Mejores jugadores Sub-20 del mundo 2025