El Hospital de Bandera refuerza la prevención del dengue y promueve controles de salud en los barrios

Autoridades del centro de salud destacaron la planificación y ejecución de acciones preventivas.

Hoy 15:49
El Hospital Distrital de Bandera “Dr. Eliseo Ogallar” lleva adelante un intenso trabajo territorial orientado a la prevención del dengue y al cuidado integral de la salud de la comunidad. Así lo informó el director del nosocomio, Dr. Emanuel Olivera, quien destacó la planificación y ejecución de acciones preventivas destinadas a reducir riesgos y promover hábitos saludables.

En el marco de estos operativos, además de las medidas específicas contra el dengue, el equipo de salud realizó controles de presión arterial para la prevención de la hipertensión, mediciones de glucemia para la detección temprana de la diabetes, y brindó explicaciones claras sobre conductas y cuidados fundamentales para evitar este tipo de enfermedades crónicas.

El trabajo en terreno estuvo a cargo del servicio de Atención Primaria de la Salud (APS) del Hospital Distrital y, en esta primera etapa, se desarrolló en los barrios La Boca y Esperanza de la ciudad de Bandera. Desde la institución adelantaron que los operativos continuarán en otros sectores, cuya difusión se realizará oportunamente para garantizar la participación de los vecinos.

