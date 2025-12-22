Franco Rossi se despidió de Unión Santiago con un emotivo posteo: "Llegó el momento..."

Tras la eliminación del Torneo Regional, el experimentado dio a conocer que se va del Trico con sentidas palabras.

Hoy 17:09

Franco Rossi anunció este lunes su salida de Unión Santiago y puso fin a un ciclo de cinco años en el Tricolor. La decisión llegó tras la eliminación del Torneo Regional, sufrida el sábado pasado ante Defensores de La Boca en La Rioja.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El experimentado defensor se despidió del club con un emotivo posteo en redes sociales, acompañado por un video con distintas imágenes de su paso por la institución. Allí repasó su recorrido, agradeció el apoyo recibido y dejó un mensaje cargado de sentimiento para el pueblo tricolor.

“Fueron cinco años maravillosos, con momentos altos y bajos, pero siempre dejando todo, dando la cara y poniendo el pecho en los momentos difíciles”, expresó Rossi, quien además destacó que se va con tres títulos consecutivos, amistades que considera para toda la vida y una familia tricolor que aseguró no olvidar jamás.

El defensor también agradeció al hincha, a la dirigencia, al cuerpo técnico y a los jugadores que formaron parte del proceso de crecimiento del club. En un tramo especial, dedicó palabras a su entorno más cercano, resaltando el acompañamiento de su familia durante todo el camino.

Finalmente, Rossi pidió disculpas por no haber alcanzado el objetivo final en el torneo y cerró su mensaje con una frase que resume su vínculo con la institución: “A partir de hoy tienen un hincha que va a querer lo mejor para el club. Hasta siempre, mi querido Unión Santiago”.

De esta manera, el Trico pierde a uno de los referentes de los últimos años, mientras se abre una nueva etapa tanto para el club como para el defensor, que deja una huella importante en la historia reciente de Unión Santiago.