Video: la inesperada reacción de dos carniceros de Rosario frustró un intento de robo

Un intento de robo en una carnicería de Rosario terminó de manera inesperada luego de la osada reacción de dos empleados, quienes lograron reducir y expulsar a un delincuente. Todo fue registrada por las cámaras de seguridad.

Hoy 19:20

El episodio ocurrió el 16 de diciembre en un comercio ubicado en Jorge Newbery al 7700, en la zona noroeste de la ciudad santafesina, a pocos metros del autódromo municipal. Si bien el hecho se conoció en las últimas horas, las imágenes se viralizaron recientemente y generaron un fuerte impacto en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se observa en el video, el ladrón llegó al lugar en motocicleta, ingresó simulando ser un cliente y solicitó distintos cortes de carne, entre ellos costeleta, matambre y chorizos. Sin embargo, tras recibir una respuesta negativa por la falta de uno de los productos, cambió abruptamente su actitud y comenzó el intento de asalto.

De acuerdo al testimonio de Facundo, uno de los carniceros, brindado al medio Rosario3, el sospechoso saltó el mostrador y extrajo de su mochila un objeto que aparentaba ser un arma, con el que amenazó a los empleados y les exigió la entrega de celulares, dinero y mercadería.

“Quédense quietos, están robados”, habría dicho el delincuente.

Ante la amenaza, uno de los trabajadores se replegó hacia el fondo del local y logró ocultar su teléfono móvil arrojándolo por una ventana. En ese momento, Facundo reaccionó de manera instintiva, tomó una cuchilla de trabajo y enfrentó al agresor, mientras su compañero lo sujetaba para inmovilizarlo.

“Dejé mi teléfono, agarré la cuchilla que estaba en la tabla y lo ataqué”, relató el empleado, quien aclaró que en ningún momento intentó herir al asaltante. “Pensé que si le hacía algo, él pasaba a ser la víctima. No le di con la punta porque pensé en mí”, reflexionó.

Los carniceros lograron reducir al intruso sin provocarle lesiones graves, priorizando desarmarlo y confrontarlo verbalmente antes que ejercer violencia física. Finalmente, lo dejaron retirarse del lugar. Sin embargo, minutos después, el delincuente regresó.

En esta segunda irrupción, la reacción fue aún más violenta: el sospechoso arrancó un monitor de computadora y lo arrojó contra uno de los empleados, además de atacarlos con una linga y una cadena de bicicleta. Durante el forcejeo, el otro carnicero logró salir por una puerta lateral, rodear el frente del comercio y encarar nuevamente al agresor, obligándolo a huir.

El hecho culminó con la fuga del ladrón en moto. Tras el violento episodio, los trabajadores dieron aviso inmediato a la Policía, que inició un operativo para dar con el sospechoso, quien hasta el momento no fue localizado.