“¡Qué salgan pronto!”: Nahuel Gallo habló con Corina Machado y pidió por los presos políticos en el Rodeo

Tras su llegada a Argentina la semana pasada, el gendarme tuvo una videollamada con la líder de la oposición venezolana. La llamada coincidió con el mismo día en que la dirigente de Vente Venzuela fue homenajeada en el Congreso.

Hoy 05:05

A una semana de su regreso al país tras 448 días detenido en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo habló con María Corina Machado, la líder de la oposición al régimen chavista. Durante la conversación, que se dio a través de una videollamada, el argentino expresó su deseo de que liberen los presos políticos que pasan sus días en el Rodeo I, la prisión en la que estuvo alojado.

“Los que están en el Rodeo ojalá que salgan pronto porque la verdad que están padeciendo”, dijo el integrante de la fuerza de seguridad en la charla, según se escucha en un video publicado en las redes sociales.

En respuesta, la dirigente venezolana le agradeció por “ser valiente y hablar con la verdad”, luego de su liberación el 1° de marzo y su posterior salida de ese país.

“Lo que tú has hecho es tan necesario porque, al final, esta es una lucha por la verdad, por la vida, por la justicia, y es muy importante que se sepa la verdad, Nahuel, así que te quiero agradecer en nombre de todos los venezolanos", respondió la mujer.

Nahuel Gallo y Corina Machado mantuvieron un extenso contacto.

En ese contexto, la ganadora del Premio Nobel de la Paz aseguró que no va a dejar de “luchar hasta que salga libre el último preso político” en su país. "Quiero que sepas que nos vamos a reencontrar y te vamos a recibir en una Venezuela libre", agregó Machado.

Gallo, de 34 años, fue detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela el 8 de diciembre de 2024 y lo liberaron recién el 1° de marzo de este año. Llegó a Argentina al día siguiente en un vuelo gestionado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

El homenaje a Corina Machado en el Congreso

La comunicación entre la referente de la oposición venezolana con el gendarme coincidió con el homenaje que le hicieron a Machado en el Congreso en el contexto del "Encuentro de Mujeres por la Libertad"

Según expresó en sus redes sociales la diputada mendocina Mercedes Llano, se trató de un "reconocimiento a la valentía y firmeza de una grandiosa mujer y de todas las mujeres venezolanas que día a día luchan, desde su lugar, contra la tiranía".

"Acompañamos a nuestros amigos venezolanos a seguir luchando por la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados y la democratización de su país", agregó en su cuenta de X, donde publicó el video que la dirigente de Venezuela envió para transmitir durante la jornada.

La actividad en cuestión fue organizada por la diputada Silvana Giudici, quien manifestó su "emoción y valentía" tras el evento, donde también distinguieron a la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez y a Virginia Rivero, pareja de Germán Giuliani, quien permanece detenido en Venezuela.

"Seguimos acompañándolas hasta que vuelvan todos y cada uno de los presos y perseguidos por el régimen, y hasta que Venezuela vuelva a vivir en democracia plena".