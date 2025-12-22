Internaron de urgencia a Matías Alé tras un incendio en su casa: cómo evoluciona su estado de salud

El mediático actor Matías Alé fue internado de urgencia luego de sufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, a raíz de un incendio registrado en su vivienda de Nordelta.

Hoy 20:29

Según trascendió, Alé presentó dificultades respiratorias, ardor y dolor en el pecho, síntomas compatibles con la inhalación de gases tóxicos. Ante este cuadro, personal de emergencias acudió rápidamente al domicilio y lo trasladó a un centro de salud de la zona, donde quedó bajo observación médica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a la información brindada por el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre, el foco ígneo se habría iniciado en una hornalla eléctrica de la cocina. Si bien el incendio fue controlado en poco tiempo, el siniestro provocó daños materiales y generó una situación de riesgo que requirió la intervención inmediata de los bomberos.

Qué le pasó a Matías Alé y por qué fue internado

Este lunes, el actor no pudo presentarse a una entrevista que tenía pautada en el programa MBA, emitido por La TV Pública, y se comunicó con el conductor Carlos Monti para explicar lo sucedido. Según relató, al salir de la ducha advirtió que una caja con mercadería, que había dejado sobre una hornalla eléctrica, se estaba incendiando.

Alé envió un mensaje de disculpas a la producción del ciclo, acompañado de imágenes sensibles que autorizó a difundir. A partir de ese material, el periodista Juan Etchegoyen amplió la información en su ciclo Mitre Live.

“Estoy en contacto con él en estos momentos. Me contó cómo fue la situación y que debió trasladarse a una clínica porque no podía respirar. Tenía un fuerte ardor y dolor en el pecho, posiblemente por la inhalación de monóxido de carbono”, detalló Etchegoyen.

Por el momento, Matías Alé continúa en observación médica, mientras se evalúa su evolución clínica tras el episodio doméstico que generó preocupación en el ambiente artístico.