Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 DIC 2025 | 23º
X
Locales

La intendente Fuentes recibió al arzobispo Vicente Bokalic

Abordaron distintos temas y también dialogaron sobre el trabajo común entre la comuna y la iglesia.

Hoy 22:38
bokalic fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en la casa central de la Municipalidad de la Capital la visita del Arzobispo de Santiago del Estero, Primado de Argentina, Monseñor Vicente Bokalic Iglic.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro protocolar, dialogaron sobre la agenda de trabajo común entre la comuna y la iglesia.

En su visita, Bokalic le compartió a la Ing. Fuentes el evento del cierre del Año Jubilar, sus saludos por la Navidad y la importancia de la presencia del municipio en todos estos eventos.

TEMAS Norma Fuentes Vicente Bokalic

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en la Ruta 9: al menos cinco muertos tras un brutal choque entre un auto y una camioneta
  2. 2. El comisionado de Amicha es uno de los heridos del accidente que dejó cinco víctimas fatales en la Ruta 9
  3. 3. Se conocieron las identidades de los cinco muertos en la tragedia vial de Ruta 9
  4. 4. Ya tenemos a los ganadores de las canastas navideñas de Diario Panorama junto a Tarjeta Sol
  5. 5. Tragedia vial en Tintina: murió un joven tras un vuelco en la Ruta 92 y otros tres permanecen graves
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT