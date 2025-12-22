La intendente Fuentes recibió al arzobispo Vicente Bokalic

Abordaron distintos temas y también dialogaron sobre el trabajo común entre la comuna y la iglesia.

Hoy 22:38

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en la casa central de la Municipalidad de la Capital la visita del Arzobispo de Santiago del Estero, Primado de Argentina, Monseñor Vicente Bokalic Iglic.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro protocolar, dialogaron sobre la agenda de trabajo común entre la comuna y la iglesia.

En su visita, Bokalic le compartió a la Ing. Fuentes el evento del cierre del Año Jubilar, sus saludos por la Navidad y la importancia de la presencia del municipio en todos estos eventos.