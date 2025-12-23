Ingresar
23 DIC 2025
Misiones: cuatro víctimas fatales en un violento choque sobre la Ruta 12

El accidente ocurrió en el kilómetro 1397 y participaron tres rodados. Investigan las causas.

Hoy 08:51

Cuatro personas murieron este lunes por la tarde en un choque múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1397, en San Ignacio, Misiones. El hecho ocurrió alrededor de las 16:00, en sentido San Ignacio–Posadas, y estuvo protagonizado por dos autos y una moto.

El accidente involucró a un Peugeot 208, una camioneta Toyota Hilux y una moto DTS-I 220 Street. Todo ocurrió en el tramo conocido como la curva de la estación de servicios, un sector señalado por su complejidad para la circulación.

Como consecuencia del impacto, el tránsito estuvo totalmente cortado en la zona. En el lugar trabajaron efectivos policiales, que realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo la colisión y las responsabilidades de cada vehículo involucrado.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de las víctimas.

