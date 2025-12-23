Con Samara Weaving al frente, Ready or Not 2 cambia de fecha y se estrena antes de lo previsto

La esperada secuela del film de terror protagonizado por Samara Weaving modificó su calendario y llegará a los cines antes de lo previsto, con una nueva historia que promete elevar la apuesta del juego mortal.

Hoy 09:41

Una de las secuelas de terror más esperadas ya tiene novedades. Samara Weaving regresará como Grace en Ready or not 2, continuación del exitoso film de 2019, y la buena noticia es que su estreno fue adelantado. Según informó el medio especializado Deadline, la película ya no llegará a los cines el 10 de abril de 2026, sino que debutará el 27 de marzo de 2026 en Estados Unidos.

En esta nueva entrega, Grace volverá a enfrentarse a un juego mortal, aunque esta vez no estará sola. Junto a su hermana Faith, interpretada por Kathryn Newton, deberá sobrevivir para “reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo”, según adelanta la sinopsis. El tráiler oficial se dio a conocer a principios de este mes y reavivó el entusiasmo de los fans que disfrutaron de la mezcla de terror, humor negro y violencia de la primera película.

Por el momento, se desconoce el motivo del cambio de fecha, aunque desde el estudio Searchlight Pictures no descartan que haya más modificaciones en su calendario. De hecho, Deadline también informó que otros proyectos importantes movieron su estreno, como The Dog Stars de Ridley Scott y Gatto, la próxima apuesta de Pixar. Aún resta confirmar si el adelanto de Noche de bodas 2 impactará en otros mercados fuera de Estados Unidos.

El film cuenta además con un reparto destacado, que incluye a Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, Kevin Durand, Shawn Hatosy, David Cronenberg y Néstor Carbonell. La dirección vuelve a estar a cargo del dúo Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, responsables del tono salvaje y provocador que convirtió a la original en un título de culto reciente.

Mientras tanto, el género sigue mostrando buena salud, con varios estrenos de terror en camino, entre ellos nuevas entregas de Insidious, Evil Dead y 28 años después: El templo de los huesos. Pero para muchos fans, el regreso de Samara Weaving a Ready or not ya se perfila como uno de los grandes eventos del terror en 2026.