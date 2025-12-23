Abrieron las preinscripciones para el Ingreso 2026 de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE

La unidad académica ofrece una propuesta educativa integral, con carreras de grado y tecnicaturas que responden a las demandas actuales del sector productivo, ambiental y educativo.

Hoy 10:19

Desde la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) se informa que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para el Ingreso 2026, destinadas a quienes deseen iniciar una formación universitaria orientada al manejo sostenible de los bienes naturales, el desarrollo ambiental y la producción forestal. Cabe destacar que todas las carreras son gratuitas y los estudiantes pueden acceder al beneficio de becas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La unidad académica ofrece una propuesta educativa integral, con carreras de grado y tecnicaturas que responden a las demandas actuales del sector productivo, ambiental y educativo, formando profesionales comprometidos con la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de la región.

Entre las carreras disponibles se encuentran:

-Ingeniería Forestal

-Ingeniería en Industrias Forestales

-Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente

-Licenciatura en Enseñanza de la Biología (Ciclo Complementario)

-Tecnicatura Universitaria Fitosanitaria

-Tecnicatura en Viveros y Plantaciones Forestales

-Tecnicatura en Aserraderos y Carpintería Industrial

La preinscripción se realiza de manera online y estará habilitada hasta el 13 de febrero de 2026. El formulario digital deberá ser presentado en formato impreso al momento de la inscripción definitiva.

En cuanto al Curso de Ingreso, el mismo se desarrollará del 13 de febrero al 19 de marzo de 2026, mientras que la inscripción definitiva se llevará a cabo durante la última semana de marzo, de forma presencial, en el Departamento de Alumnos de la Facultad.

Las personas interesadas pueden acceder a mayor información, fechas importantes y material de estudio ingresando al sitio web oficial:

https://fcf.unse.edu.ar/index.php/preinscripcion-ingreso

Asimismo, se encuentran disponibles los canales de contacto para consultas:

3855 166586

extensionfcf.unse@gmail.com

De esta manera, la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE reafirma su compromiso con la formación profesional para la gestión sostenible de los bienes naturales y la conservación del ambiente, contribuyendo al desarrollo regional y nacional.