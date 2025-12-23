Mitre suma jerarquía a su ataque: llega Gustavo “Tortuga” Fernández

El experimentado delantero surgido en River Plate será una de las caras nuevas del Aurinegro en la próxima temporada de la Primera Nacional.

Hoy 10:34

Mitre continúa reforzándose de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional y sumó una pieza importante en ataque. Gustavo “Tortuga” Fernández se convirtió en el flamante refuerzo del Aurinegro, tras su paso por Gimnasia de Jujuy.

El delantero, surgido en River Plate y con experiencia reciente en Deportivo Riestra dentro de la Liga Profesional, llega para aportarle jerarquía y experiencia al equipo dirigido por Carlos Mayor, que sigue delineando el plantel con el objetivo de ser protagonista.

Fernández se suma a una lista de incorporaciones que ya incluye al arquero Ignacio Pietrobono, el defensor Martín Vázquez, el lateral Martín Rodríguez, el mediocampista Maximiliano Romero y los delanteros Claudio Salto, Juan Pablo Zárate y Enzo Avaro.

El plantel de Mitre retomará los entrenamientos el sábado 3 de enero, bajo las órdenes de Carlos Mayor, dando inicio formal a la preparación para una temporada exigente en la segunda categoría del fútbol argentino.

En cuanto al calendario, tras el sorteo del fixture realizado este lunes, se confirmó que el Aurinegro debutará como visitante ante All Boys, el fin de semana del 7 de febrero, en el arranque de una nueva ilusión en la Primera Nacional.