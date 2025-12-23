El Mundial pierde a su primera gran figura: el capitán de una selección se rompió los ligamentos cruzados

La recuperación le demandará entre seis y nueve meses, por lo que su participación en la Copa del Mundo quedó prácticamente descartada.

El Mundial 2026 perderá a una de sus figuras más representativas. Takumi Minamino, capitán de la selección de Japón, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su presencia en la Copa del Mundo quedó prácticamente descartada.

La lesión se produjo durante el partido de la Copa de Francia entre Mónaco y Auxerre. Tras los estudios médicos, se confirmó el peor diagnóstico: el delantero tendrá una recuperación estimada de seis a nueve meses, un plazo que lo deja fuera de competencia de cara al certamen que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Japón abrirá su participación en el Mundial el 14 de junio frente a Países Bajos, en el estadio de los Dallas Cowboys, en Arlington, Texas. Además, compartirá grupo con Túnez y con un seleccionado surgido del repechaje europeo, que podría ser Polonia o Ucrania.

Minamino, que cumplirá 31 años el próximo mes, fue clave en el proceso clasificatorio: anotó cuatro goles en las Eliminatorias asiáticas, donde Japón se convirtió en una de las primeras selecciones en asegurar su boleto al Mundial. El atacante suma 73 partidos internacionales y 26 goles, además de haber disputado el Mundial de Qatar 2022.

La lesión también lo marginará del resto de la Liga de Campeones con el Mónaco, que marcha 19° entre 36 equipos tras seis fechas de la fase regular y aún debe enfrentar a Real Madrid y Juventus, en compromisos clave para su continuidad en el torneo europeo.