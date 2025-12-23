Misas de Nochebuena y Navidad: horarios de celebración en los templos de Santiago del Estero

La Iglesia se prepara para recibir al Niño Jesús con numerosas celebraciones que tendrán lugar el próximo miércoles y jueves.

Hoy 11:10

Muchos de los templos de Santiago del Estero ya confirmaron los horarios de misas de Nochebuena y Navidad. En varias de ellas habrá también pesebres vivientes.

Catedral Basílica

La misa de Nochebuena será a las 21 y será presidida por el arzobispo de la Arquidiócesis Primada de la Argentina, Monseñor Vicente Bokalic.

El 25, Navidad, las misas serán a las, 9 11 y 20.



Capilla de San Luis Gonzaga, en el barrio Primera Junta

La misa de Navidad se celebrará el jueves 25 a las 10 de la mañana.

Santuario Santa Lucía

En el templo de calle Lavalle 2650, la celebración del 24, será a las 20.30. En tanto el 25, la misa será a las 20.30, en la capilla Inmaculado Corazón de María del barrio Vinalar.

El miércoles 31, la misa será a las 20.30 en la Capilla Inmaculado Corazón e María; y el 1 de enero, en el santuario, a la misma hora.

Iglesia San José

En la parroquia que se encuentra en la intersección de Belgrano y Juncal, las misas de Nochebuena y Navidad serán a las 20. Los mismos horarios se manejarán para el 31 de diciembre y el 1 de enero.

Parroquia San Juan Diego

En el templo del barrio San Germés, la misa de Gallo será a las 20.30 y a las 22; en tanto que en Navidad, será a las 11.30 y 20.30.

Parroquia San Francisco

La misa de Gallo será a las 20.30. La misa de Navidad será a las 11 y a las 20.30.

Parroquia Nuestra Señora de Sumampa

La misa del 24 será a las 21. En tanto que la misa de Navidad será a las 20.

Santa Rita

En el Santuario del barrio Jorge Newbery, las misas de Gallo será a las 21.30.

En Navidad, a las 9, será la misa de la Aurora; y a las 20 solemne misa de Navidad.

Capilla San Cayetano

En Avenida Belgrano y Gorriti, el 24 diciembre la misa será a las 20.

San Roque

La misa de 25 de diciembre será a las 20.30.