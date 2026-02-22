Se destacaron las propuestas que ofrece el Gimnasio Municipal

El Gimnasio Municipal de La Banda es una excelente alternativa para quienes buscan un espacio con una gran flexibilidad horaria y un ambiente comunitario.

Hoy 13:58

La Dirección de Deporte, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, dio a conocer los horarios de las actividades que se desarrollan diariamente en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Gimnasio Municipal.

Las clases de ritmo para adultos, funcional y zumba, a cargo de la Prof. María José Álvarez, se realizan los días lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 9:30, 9:30 a 10:30 y de 10 a 11. Y las clases de pilates, los martes y jueves de 8:30 a 9:30 y de 9:30 a 10:30.

Las clases de ritmos a cargo del Prof. Carlos Villalba se dictan los días lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 16:30.

Las clases de acrobacias en telas con la Prof. Paula Moyano, los días lunes y miércoles de 15:30 a 17 y de 19 a 20:30 y los martes y jueves de 18:30 a 20.

Las clases de ritmos están a cargo de la Prof. Mirta Villavicencio y se dictan los días martes y jueves de 18:30 a 20.

Las clases de crossfit del Prof, Hugo Pecce, se desarrollan, los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 8, 15 a 16:30, 19 a 20, 20 a 21 y de 21 a 22, y los días martes y jueves de 15 a 16 y 19:30 a 20:30hs.

Y las clases de danzas folclóricas a cargo de la Prof. Liz Bellido se dictan los días martes y jueves de 20:30 a 23.

Cabe destacar, que el Gimnasio Municipal de La Banda es una excelente alternativa para quienes buscan un espacio con una gran flexibilidad horaria y un ambiente comunitario, siendo un centro de esparcimiento y contención para todas las edades, para más información dirigirse a Besares y Lavalle.