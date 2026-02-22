Ante la fiscal, Diego Salto revelaría los motivos por los cuales mató a Thania Santillán

El femicida es candidato a perpetua. Será defendido por dos abogadas y declararía este lunes ante la fiscal González Farías.

Hoy 07:47

Fuentes vinculadas a la investigación por el femicidio de Thania Santillán precisaron que desde este lunes 23 de febrero testigos desfilarán por la comisaría. La Fiscalía proyecta indagar a Salto este lunes, a media mañana, y en forma paralela que la policía reconstruya los últimos días de Thania.

Ello, por formalismo y protocolo, ya que lo sustancioso ya lo tiene: es Salto, quien será acusado formalmente por "homicidio agravado por el vínculo", literalmente conocido como "femicidio", por el cual lo esperan mínimos 30 años preso.

El informe de autopsia será confeccionado y remitido a la fiscal en la semana que comienza, especificándose la trayectoria de los dos disparos; distancia entre víctima-victimario y develar otras lesiones y condiciones del cuerpo, explicaron los expertos.

Esta prueba científica será crucial para que la fiscal González Farías formule la acusación en contra de Salto y dentro de 30 días el dictado de la prisión preventiva. En principio, el femicida podría declarar ante González Farías.

Detenido en el CUD

Diego Salto será defendido por las abogadas Claudia Paz y Mabel Navarro. Pese al hermetismo del caso, trascendió que el detenido arribó al Centro Único de Detenidos el viernes sin zapatillas, luego de permanecer horas al lado del cadáver de Thania, que usó de escudo para evitar ser detenido por la policía.

Desde entonces, en el lugar de detención permanecería llorando. Los voceros deslizaron que Salto respondía con ambigüedad. Es más, ese mismo viernes, junto al cuerpo de Thania, gritaba: "Que se acerquen solo la enfermera y el médico. La cosa no es con ellos".

Más de seis horas estuvo con los policías "negociando" su rendición. Él sentado junto a un alambrado. Y los efectivos del USAR, a escasos metros. Según los testigos, el cuerpo recién fue retirado casi 6 o 7 horas después del triste desenlace.

Ahora, el sujeto comenzó a "enfriarse" y a procesar, quizá. Los voceros señalaron que lo escucharon decir: "Me cansó", sin comprender bien el tenor, o el contexto.

El femicida Salto será indagado este lunes. Prima facie habría voluntad de las letradas de hacerlo declarar, pero no se descarta que decida abstenerse, hasta tanto las abogadas defensoras conozcan las pruebas de la Fiscalía. Sea cual fuere la decisión, Salto mató a Thania y toda estrategia defensiva asoma difícil ante esa realidad.