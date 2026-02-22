Femicidio de Thania Santillán: la autopsia confirmó los dos disparos y descartó abuso sexual

Continúa la conmoción por la muerte de la joven estudiante de enfermería. El femicida, Diego Salto, permanece detenido en el Centro Único de Detención de la Capital.

Hoy 07:26

La autopsia habría determinado que Thania Santillán, la joven estudiante de enfermería de 22 años, recibió dos disparos, acrecentándose la hipótesis de que Diego Salto la persiguió, hizo un disparo por la espalda y otro a la altura de la sien.

La información trascendió 24 horas después del femicidio que shockea a Santiago del Estero. El epicentro fue Las Tinajas, departamento Moreno, un pueblo compuesto por casi 1.200 habitantes, donde Thania pereció en manos de Salto, con quien tuvo una relación sentimental de varios años.

Según el proceso que impulsa la fiscal Luciana González Farías, Salto disparó con una escopeta. El primer proyectil dio de lleno en la espalda. Llegó un segundo, casi de frente en la cabeza, y la muerte de Thania se produjo de inmediato.

Dolor interminable

El femicidio de Thania golpeó de lleno a todas las familias del paraje Tabianita, a 8 kilómetros de Las Tinajas, donde la víctima convivía con su familia.

Después que los forenses terminaron la autopsia, los restos de la joven fueron llevados a la casa de su madre. Después, conducidos a Moreno. El vehículo arribó después de las 20.30 del sábado. En Las Tinajas había camionetas y colectivos aguardando, una especie de cortejo fúnebre casi en el mismo lugar en que Salto la ultimó, el viernes casi a las 9 de la mañana.

Descartaron abuso sexual

Los investigadores adelantaron que el equipo de forenses habría descartado abuso sexual, hipótesis que sopesaba en una usina de rumores, el viernes, entre corridas de policías y las amenazas de Salto por quitarse la vida junto al cuerpo de Thania.

El informe de autopsia será confeccionado y remitido a la fiscal en la semana que comienza, especificándose la trayectoria de los dos disparos; distancia entre víctima-victimario y develar otras lesiones y condiciones del cuerpo, explicaron los expertos.