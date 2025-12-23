Murió a los 55 años, el creador del videojuego “Call of duty”

El empresario Vince Zampella protagonizó un brutal accidente a bordo de su Ferrari y falleció en el acto.

Hoy 11:15

El empresario y creador del videojuego “Call Of Duty”, Vince Zampella, falleció a los 55 años, tras protagonizar un brutal accidente automovilístico a bordo de su Ferrari en el estado de California, según confirmaron fuentes oficiales de Electronic Arts (EA).

Según se supo, a través de una información del medio TMZ, el siniestro vial ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre e involucró únicamente al vehículo del magnate de los videojuegos, quien se encontraba con un acompañante de identidad no identificada.

Fuentes policiales informaron que el coche se encontraba circulando a alta velocidad, saliéndose de la calzada y chocando contra una barrera de hormigón, lo que produjo que el vehículo se incendiara. El conductor quedó atrapado tras el impacto y murió en el acto.

En las últimas horas, el video del impacto que terminó con la vida de Zampella comenzó a circular en redes sociales.

Electronic Arts, la empresa en la que Zampella se desempeñó durante los sus últimos años, difundió un comunicado sobre lo sucedido: “Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron marcados por su obra”.

“Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá vivo durante generaciones”, agregaron.