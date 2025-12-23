River confirmó su primer amistoso de pretemporada ante otro grande de Sudamérica

River Plate ya tiene confirmado su primer compromiso de pretemporada de cara a la temporada 2026. El equipo de Marcelo Gallardo disputará al menos un amistoso en enero ante Nacional de Uruguay, como parte de la puesta a punto previa al inicio del Torneo Apertura, donde debutará frente a Barracas Central.

El encuentro se jugará en Maldonado, durante la estadía del Millonario en Punta del Este. Si bien todavía no se confirmó una fecha exacta, el partido será después del 10 de enero, una vez que el plantel finalice la primera etapa de trabajos en San Martín de los Andes y viaje a suelo uruguayo. La ventana estimada para el amistoso será entre el 11 y el 18 de enero.

La pretemporada de River será breve e intensa, con dos traslados incluidos antes del inicio oficial de la competencia. El plantel viajará a la Patagonia el sábado 3 de enero y permanecerá allí solo una semana —y no dos como estaba previsto— para luego completar la preparación en Punta del Este, donde se disputará el cruce ante el Bolso.

El objetivo del cuerpo técnico es que los futbolistas lleguen con ritmo futbolístico al estreno oficial del 2026, programado para el fin de semana del 25 de enero. En ese contexto, Gallardo solicitó expresamente un amistoso de jerarquía internacional para evaluar al equipo en competencia.

Todas las miradas estarán puestas en los refuerzos del mediocampo, ya que el partido ante Nacional podría marcar el debut no oficial de Fausto Vera y Aníbal Moreno con la camiseta de La Banda. De no surgir inconvenientes, ambos sumarían sus primeros minutos en un River que busca cambiar la imagen tras un 2025 adverso en lo deportivo.