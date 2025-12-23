Domínguez defendió las plazas de Sudamérica para el Mundial y disparó contra Europa: "Que se preocupen en ellos"

El presidente de la Conmebol respondió las críticas desde el Viejo Continente por la cantidad de cupos para la Copa del Mundo.

Hoy 12:08

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, salió con firmeza a defender las seis plazas directas y el cupo de repechaje que tendrá Sudamérica para el Mundial 2026, y apuntó contra las críticas provenientes de Europa: “Que se preocupen más en ellos mismos”.

Durante un acto organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en la ciudad de Ypané, el dirigente aseguró que la distribución de cupos es justa porque “el mejor fútbol del mundo nace, se juega y se exporta en Sudamérica”. En ese sentido, remarcó que la región merece ese lugar por el nivel histórico y actual de sus selecciones.

Domínguez también habló de “amigos de Europa”, sin mencionar países, que siguen de cerca lo que ocurre en el continente sudamericano. “Se quejan porque vamos a tener 6,5 o 7 clasificados”, sostuvo, en alusión a las seis plazas directas y el repechaje.

Tras destacar el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años, el presidente fue aún más directo: “Yo les recomiendo que no se preocupen tanto de Sudamérica, que se preocupen más en ellos mismos y que ganen sus partidos, porque solamente clasifican los que ganan, como hizo la selección Albirroja”.

Además, Domínguez afirmó que es “justo” que las 10 selecciones sudamericanas tengan mayor presencia en el Mundial, al considerar que estos equipos “van a subir el nivel de la competencia”. Incluso celebró las críticas: “Es lindo escuchar que nos critiquen, es lindo que ahora, como antes pasaba al revés, se quejen por nuestro sistema clasificatorio”.

Los dichos del titular de la Conmebol se dan semanas después de las declaraciones de Gennaro Gattuso, entrenador de Italia, quien había cuestionado el sistema sudamericano tras la eliminación de la Azzurra. “El grupo sudamericano tiene 10 equipos, seis van directamente al Mundial y el séptimo disputa una repesca con Oceanía… Eso es lo lamentable”, expresó el exvolante.

Cabe recordar que Italia, tetracampeona del mundo, no juega un Mundial desde hace 11 años. En contraste, Europa cuenta con 54 selecciones afiliadas a la UEFA, que competirán por 16 plazas en el Mundial 2026: 12 directas y cuatro a través de los playoffs.