Kate Hudson reveló que rechazó la oferta de "Spider-Man" para interpretar a Mary Jane

La actriz confesó que rechazó el papel de Mary Jane en la primera película de Spider-Man en 2002 y reflexionó sobre cómo esa decisión la llevó a vivir otras experiencias importantes en su carrera.

Hoy 07:04

Kate Hudson reveló que casi interpretó a Mary Jane Watson en la película original de “Spider-Man” de Sony en 2002, pero rechazó el papel que finalmente quedó en manos de Kirsten Dunst.

La estrella de Almost Famous confirmó que dijo “no” al rol y reveló la película que hizo en su lugar durante el episodio del lunes de Watch What Happens Live con el presentador Andy Cohen.

“Es una de esas cosas en las que miro hacia atrás y pienso: ‘Hubiera sido lindo estar en una película de Spider-Man’”, dijo. “Pero al mismo tiempo, hice una película llamada Four Feathers. Pude conocer a Heath Ledger, que se convirtió en un muy buen amigo, y viví una experiencia que nunca habría tenido.”

Four Feathers se estrenó unos meses después de Spider-Man y fue un drama bélico protagonizado por Hudson, Heath Ledger, Djimon Hounsou y Wes Bentley. Recibió críticas mixtas y recaudó 29 millones de dólares en taquilla, sin recuperar su presupuesto de 35 millones.

“Una parte de mí piensa: ‘La vida pasa exactamente como debe pasar’”, dijo Hudson. “Y por eso estoy agradecida. Pero sí lo miro y pienso: ‘Ah, hubiera sido divertido ser [Mary Jane]’.”

Spider-Man terminó recaudando 826 millones de dólares y dio lugar a una trilogía protagonizada por Tobey Maguire y Dunst, con las tres películas dirigidas por Sam Raimi. Maguire dejó de usar sus lanzaredes después de Spider-Man 3 en 2007, pero regresó para la película de cruce de universos del MCU Spider-Man: No Way Home en 2021. Dunst no ha vuelto a interpretar a Mary Jane desde Spider-Man 3.

Hudson agregó: “No se siente bien hablar de esto porque las personas que están en la película son las correctas y las circunstancias de tu vida pasan como deben pasar.”

También reveló que ha rechazado ofertas de películas que la habrían hecho actuar junto a su madre, la actriz Goldie Hawn.

“Tiene que ser realmente gracioso”, añadió. “Tiene que impactar de una manera diferente. Lo pensamos, pero simplemente aún no lo hemos leído. Aún no hemos resuelto eso.”