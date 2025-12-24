Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 DIC 2025 | 29º
X
País

Cristina Kirchner continúa internada tras la cirugía y pasaría la Nochebuena en el Otamendi

La ex presidenta evoluciona de manera favorable y podría permanecer en el sanatorio entre 5 y 7 días.

Hoy 07:50

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamenti de la Ciudad de Buenos Aires y se espera que allí pase la Nochebuena.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ex mandataria nacional fue ingresada este sábado en el centro de salud, donde se le practicó una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis.

Según el último parte oficial, la paciente “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”.

Hasta este martes, la ex presidente se encontraba bajo tratamiento antibiótico endovenoso, con drenaje peritoneal, presentando una evolución “dentro de parámetros esperables para el cuadro” y sin fiebre.

Asimismo, se indicó que continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente, que podría llevar entre 5 y 7 días.

Cristina Kirchner fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado, luego de presentar un cuadro compatible con apendicitis, confirmado por los estudios médicos correspondientes. Desde entonces, el sanatorio viene informando su evolución a través de partes médicos oficiales difundidos por el Otamendi.

Durante su estadía en el centro de salud, militantes y dirigentes de confianza de la ex presidenta la acompañaron en el lugar.

TEMAS Cristina Fernández de Kirchner Navidad Nochebuena

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Municipalidad recuerda que para habilitar la venta de pirotecnia se deberá cumplir con requisitos establecidos por ordenanza
  2. 2. Fuerte choque en Añatuya: un motociclista terminó herido y fue trasladado de urgencia al hospital
  3. 3. El tiempo para este miércoles 24 de diciembre en Santiago del Estero: calor y alerta por tormentas fuertes en Nochebuena
  4. 4. “A partir de diciembre estamos entrando en rojo”: Villarruel cuestionó al Ejecutivo por los fondos del Senado
  5. 5. “LAM es mi vida”: Yanina Latorre se despidió del programa tras diez años y cerró una etapa histórica
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT