Alexandra Daddario suena como posible nueva Mujer Maravilla en el DCU de James Gunn

La actriz suena como una de las principales candidatas del fandom para interpretar a Diana Prince en el renovado Universo DC, en medio de versiones que apuntan a la incorporación del personaje en futuros proyectos.

Hoy 08:00

Alexandra Daddario volvió a quedar en el centro de la conversación tras intensificarse los rumores sobre su posible llegada al DC Universe (DCU) liderado por James Gunn, específicamente para encarnar a Wonder Woman en una nueva etapa del personaje.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque el relanzamiento del DCU no incluyó inicialmente un reinicio de Wonder Woman, el panorama comenzó a modificarse con la confirmación de que Ana Nogueira, guionista de Supergirl, también trabaja en una historia centrada en Diana Prince, lo que reactivó las especulaciones sobre su futura presentación.

Alexandra Daddario

Tras la salida de Gal Gadot, varias actrices fueron mencionadas como posibles reemplazos. En ese contexto, Daddario se posicionó como una de las favoritas del público, junto a Adria Arjona y Ana de Armas, en una nueva era que busca dejar atrás la estética del Snyderverse para apostar por un tono más luminoso y dinámico.

La actriz cuenta además con antecedentes en DC, tras haber prestado su voz a Lois Lane en el universo animado del Tomorrowverse. Paralelamente, versiones no confirmadas indican que Wonder Woman podría aparecer en la secuela de Superman: Man of Tomorrow, cuya fecha de estreno está prevista para 2027, con inicio de rodaje en abril de 2026.

Si bien James Gunn evitó confirmar estos rumores, el buen momento que atraviesa el DCU —con el éxito de Peacemaker, Creature Commandos y Superman— mantiene abiertas las expectativas sobre la incorporación de nuevos personajes clave en el corto plazo.