Javier Milei pasará la Navidad en Olivos junto a Karina a la espera del tratamiento del Presupuesto en el Senado

Desde el entorno del Presidente revelaron que no le da tanta trascendencia a la fiesta cristiana.

Hoy 10:19

El presidente Javier Milei pasará esta Navidad en la Quinta de Olivos con la mente en la sesión del viernes en la Cámara de Senadores en la que se tratará el Presupuesto 2026 y el oficialismo necesita la media sanción restante para su aprobación definitiva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según comentaron fuentes del entorno, la festividad cristiana no tiene mucho asidero en el mandatario que lo transita como un día más debido a sus inclinaciones por convertirse al judaísmo, una cuenta pendiente que culminará -promete- una vez que deje el sillón de Rivadavia.

De esta forma, Milei permanecerá en Olivos como lo hizo el año anterior, pero en esa oportunidad estuvo presente su ex pareja Amalia “Yuyito” González. Podría sumarse la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien las festividades de diciembre de 2024 lo pasó junto a sus padres Norberto Milei y Alicia Lucich.

A través de su cuenta de X, compartió un posteo del dibujante Nik Gaturro en el que destacaba el vínculo que mantiene con su hermana menor, su mano derecha, y que está retratado con una foto de ambos junto al árbol de Navidad. “Javier Milei y su hermana Karina. Juntos en esta Navidad y TODA LA VIDA. El lazo inquebrantable con los que AMAMOS es PARA SIEMPRE. Para la eternidad. Feliz Navidad”, expresó el creador de Gaturro.

Lo cierto es que pasada Nochebuena y Navidad, el Poder Ejecutivo deberá concentrar su atención en el desafío legislativo del viernes, cuando trate en la Cámara Alta la previsión presupuestaria para 2026 que cuenta con media sanción en Diputados.

La apuesta central de la administración libertaria es que pase sin modificaciones para evitar que regrese a la cámara de origen y demorar así su tratamiento. Por estas horas, reina el optimismo en varios despachos de Balcarce 50 que aseguran tener más de 40 manos a favor.

La mesa política madura la intención de trasladarse al Senado ese mismo viernes para estar junta durante la sesión y poder seguir de cerca cada movimiento. De esta forma evitarán traspiés como los de Diputados.

Asimismo, un importante funcionario reveló que el Presidente no se tomará vacaciones y pasará los primeros días de enero recluido en la residencia presidencial. En más de una oportunidad, el libertario se ha declarado abiertamente workaholic. Con el correr del mes alternará entre Olivos y la Casa Rosada.