Santiago Rosales le habló al hincha de Mitre: “Que sigan confiando”

El volante aurinegro tomó la palabra en plena pretemporada, hizo autocrítica por el 2025, se refirió a los refuerzos y dejó un mensaje directo para la gente de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional.

Hoy 10:47

Santiago Rosales fue una de las voces de Mitre en este inicio de pretemporada rumbo al próximo torneo de la Primera Nacional. El mediocampista analizó lo que dejó el 2025, reconoció que no se cumplieron los objetivos y apuntó a dar vuelta la página pensando en lo que viene.

“Se cierra un año complicado y no pudimos con los objetivos que nos propusimos. Nos llevamos aprendizaje, hay cosas por corregir y todos juntos vamos a pensar en un 2026 de la mejor manera para el club y la gente”, expresó el volante, marcando un tono de autocrítica y reconstrucción puertas adentro.

Consultado sobre las incorporaciones, Rosales valoró la llegada de los refuerzos y remarcó la importancia de la unión del grupo: “Vienen a sumar, que es lo importante. Los que seguimos en el club los arropamos”, sostuvo, destacando el rol del plantel para integrar a los nuevos futbolistas.

Por último, dejó un mensaje directo para el hincha aurinegro, que acompañó al equipo durante todo el año pese a los resultados: “Gracias por el aguante de siempre, sin ellos sería más difícil. Están dolidos como nosotros. Que sigan confiando, en lo personal me voy a brindar al 100%”, cerró Rosales, buscando renovar la ilusión de cara a la próxima temporada.