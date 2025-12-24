María Becerra y J Rei disfrutan unas increíble vacaciones en Finlandia

Los cantantes eligieron como destino de sus vacaciones el país nórdico. La pareja disfrutó del fenómeno natural y cocinaron malvaviscos en un refugio.

Hoy 12:32

Después de dar por concluída una exitosa gira nacional y tras convertirse en la primera mujer argentina en agotar un River, María Becerra (25) se escapó con J Rei (27) a Finlandia motivados por el sueño de ver por primera vez las auroras boreales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Gracias Dios, gracias vida. Nuestro primer día en Finlandia y ya pudimos ver auroras”, escribió por Instagram "La Nena de Argentina" junto a una foto de ella y su pareja, en medio de la nieve, abrigados con camperas pesadas y guantes. Sobre sus cabezas, un espectáculo natural de luces verdes en el cielo.

“Miren cómo bailan, son tan hermosas. Qué afortunados somos. Es difícil ver auroras porque se necesitan muchos factores para presenciar este fenómeno”, detalló Becerra en un video para Instagram donde puede vislumbrarse el fenómeno que suele apreciarse en el país nórdico.

La pareja, que hace un tiempo expresó su deseo por visitar el Ártico para ver las auroras boreales, tuvo mucha suerte a la hora de salir a “cazarlas”. Así lo manifestaron ellos, con felicidad.

“Hoy en nuestro primer día de caza de auroras las vemos así de hermosas e intensas. La misma guía nos dijo que es la primera vez que las ve así”, continuó escribiendo la cantante en la publicación del video donde también se escuchan sus gritos de emoción por los colores de las auroras.

A la par, Julián Reininger (así es el nombre del cantante de trap) publicó en su cuenta de Instagram diversas fotos de la pareja en medio de un paisaje frío del Círculo Ártico, a 20 grados bajo cero.

“Las vacaciones de nuestros sueños, venir a ver auroras boreales y en la primera que salimos a cazarlas las vimos en color verde y rosa, una bendición de la naturaleza ante nuestros ojos”, escribió él en su cuenta de Instagram.

Debido a las bajas temperaturas, María y J Rei se refugiaron en una carpa negra donde encendieron un fuego para cocinar malvaviscos y allí pasaron, al lado de una fogata, gran parte de la noche.