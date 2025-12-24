Alerta naranja por tormentas en Santiago del Estero durante Nochebuena y Navidad

Así lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Qué dice el informe y cuáles son los departamentos que podrían ser afectados.

Hoy 13:09

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para amplias zonas de Santiago del Estero, en el marco de un escenario climático que coincidirá con los festejos de Nochebuena y el feriado de Navidad.

Según el informe oficial del organismo, el "área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrán estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual".

El detalle del pronóstico, según el SMN

De acuerdo a la actualización del organismo nacional, el desarrollo de las condiciones será el siguiente:

- Tarde del miércoles: se esperan tormentas aisladas, con vientos del sector norte y probabilidad de precipitaciones entre el 10 y el 40%.

- Noche del miércoles (Nochebuena): las condiciones tenderán a intensificarse, con tormentas fuertes, probabilidades de lluvia del 40 al 70% y vientos predominantes del noreste.

- Madrugada del jueves (Navidad): continuarán las tormentas fuertes, con probabilidades de precipitación entre el 40 y el 70%.

- Mañana del jueves: persistirán tormentas aisladas, también con probabilidades del 40 al 70%.

- Tarde del jueves: se prevé una mejora gradual, con cielo mayormente nublado.

Departamentos alcanzados por la alerta naranja

La alerta naranja emitida por el SMN comprende a los siguientes departamentos de la provincia: Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

Ante este panorama, se recomienda a la población extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Desde el SMN recordaron que una alerta naranja implica riesgo meteorológico importante, por lo que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y autoridades locales.