Le hizo una broma a un chofer de una aplicación y la respuesta lo descolocó: "¿nos vamos o no?"

El joven pidió un auto desde Buenos Aires a Río de Janeiro y el video se viralizó en TikTok por la inesperada reacción del conductor. Mirá.
Un joven de Exaltación de la Cruz quiso probar hasta dónde llegaban los límites de las apps de transporte y pidió un auto por DiDi para irse, nada más ni nada menos, que a Río de Janeiro. De esta manera, el insólito pedido generó un momento viral que hizo reír a miles en TikTok.
Al ingresar el destino en la aplicación, el sistema le arrojó un precio que dejó a todos boquiabiertos: $1.654.130 para el viaje en la opción de auto express. Si quería uno más rápido, el monto subía a $2.069.080.
A pesar de lo descabellado del pedido, el joven decidió avanzar y confirmó el viaje. Para sorpresa de todos, un chofer llamado Carlos aceptó la solicitud y no dudó en sumarse al juego.
En un audio de apenas tres segundos, Carlos le mandó un mensaje directo y descontracturado: "¿Y? ¿Nos vamos a Río de Janeiro o no?", lanzó, desatando la risa de todos los que vieron el video.
La reacción espontánea del conductor y la situación absurda hicieron que el video explotara en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios de usuarios que no podían creer la historia.