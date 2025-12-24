Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 DIC 2025 | 34º
X
Lo + Viral

Le hizo una broma a un chofer de una aplicación y la respuesta lo descolocó: "¿nos vamos o no?"

El joven pidió un auto desde Buenos Aires a Río de Janeiro y el video se viralizó en TikTok por la inesperada reacción del conductor. Mirá.

Hoy 13:50
Pedido Viral

Un joven de Exaltación de la Cruz quiso probar hasta dónde llegaban los límites de las apps de transporte y pidió un auto por DiDi para irse, nada más ni nada menos, que a Río de Janeiro. De esta manera, el insólito pedido generó un momento viral que hizo reír a miles en TikTok.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al ingresar el destino en la aplicación, el sistema le arrojó un precio que dejó a todos boquiabiertos: $1.654.130 para el viaje en la opción de auto express. Si quería uno más rápido, el monto subía a $2.069.080.

A pesar de lo descabellado del pedido, el joven decidió avanzar y confirmó el viaje. Para sorpresa de todos, un chofer llamado Carlos aceptó la solicitud y no dudó en sumarse al juego.

@lautty_ayalaa #sinquerer #jajaja #fyp #f sonido original - Lautty_ayalaa

En un audio de apenas tres segundos, Carlos le mandó un mensaje directo y descontracturado: "¿Y? ¿Nos vamos a Río de Janeiro o no?", lanzó, desatando la risa de todos los que vieron el video.

La reacción espontánea del conductor y la situación absurda hicieron que el video explotara en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios de usuarios que no podían creer la historia.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Municipalidad recuerda que para habilitar la venta de pirotecnia se deberá cumplir con requisitos establecidos por ordenanza
  2. 2. El tiempo para este miércoles 24 de diciembre en Santiago del Estero: calor y alerta por tormentas fuertes en Nochebuena
  3. 3. Fuerte choque en Añatuya: un motociclista terminó herido y fue trasladado de urgencia al hospital
  4. 4. “A partir de diciembre estamos entrando en rojo”: Villarruel cuestionó al Ejecutivo por los fondos del Senado
  5. 5. Los obispos de Santiago del Estero y Añatuya envían un mensaje de esperanza en esta Navidad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT