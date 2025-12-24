Atento Argentina: Argelia goleó a Sudán en el debut de la Copa Africana

El seleccionado africano, rival de la Albiceleste en el próximo Mundial, venció 3-0 con dos goles de Riyad Mahrez y uno de Ibrahim Maza y arrancó el torneo con autoridad.

La Selección Argentina ya empieza a mirar de reojo a uno de sus rivales del futuro. En su debut en la Copa Africana de Naciones, Argelia goleó 3-0 a Sudán y dejó una imagen de solidez y jerarquía que enciende la atención del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

La gran figura del encuentro fue Riyad Mahrez, autor de dos goles y conductor del equipo durante todo el partido. El ex Manchester City marcó diferencias desde su talento individual y fue clave para destrabar un trámite que, una vez abierto el marcador, se volvió favorable para los Zorros del Desierto. El tercer tanto lo convirtió Ibrahim Maza, que selló la goleada.

El triunfo de Argelia fue contundente y sin mayores sobresaltos. Sudán nunca logró meterse en partido y además sufrió la expulsión de Salaheldin Adil, lo que terminó de inclinar la balanza en favor del conjunto argelino.

En el otro partido del Grupo E, Burkina Faso derrotó 2-1 a Guinea Ecuatorial, lo que deja a Argelia como uno de los primeros líderes de la zona y confirma su candidatura a ser protagonista en el certamen continental.

Para Argentina, el mensaje es claro: Argelia llega en buen nivel, con una figura determinante como Mahrez y un funcionamiento que combina orden y eficacia ofensiva. Un rival que empieza a mostrarse fuerte y que Scaloni y compañía deberán seguir muy de cerca.