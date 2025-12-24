Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 DIC 2025 | 33º
X
Locales

¡Subí el volumen! La música de Nochebuena la elegís vos: escuchá la playlist especial de Diario Panorama

Esta Nochebuena se vive con música, y en Diario Panorama queremos que suene lo que a ustedes les gusta.

Hoy 18:58

Armamos una playlist especial de Navidad a partir de los pedidos y sugerencias que nos dejaron nuestros lectores en una encuesta realizada a través de nuestra cuenta de Instagram estos últimos días.

Clásicos infaltables, canciones para brindar, temas para compartir en familia y otros para bailar después de la medianoche forman parte de esta selección pensada para acompañar toda la noche.

Te invitamos a darle play, disfrutarla y hacer de esta Nochebuena un momento aún más especial, con la música elegida por nuestra comunidad.

Escuchá la playlist completa a continuación:

TEMAS Navidad Diario Panorama

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 24 de diciembre en Santiago del Estero: calor y alerta por tormentas fuertes en Nochebuena
  2. 2. Impactante vuelco en la Ruta 34: una Ford Ranger terminó destruida cerca de Beltrán
  3. 3. Papá Noel recorrió las calles de Santiago del Estero en su “mototrineo” y repartió sonrisas
  4. 4. Alerta naranja por tormentas en Santiago del Estero durante Nochebuena y Navidad
  5. 5. El incendio de un camión generó pánico sobre la Ruta 34
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT