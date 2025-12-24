¡Subí el volumen! La música de Nochebuena la elegís vos: escuchá la playlist especial de Diario Panorama

Esta Nochebuena se vive con música, y en Diario Panorama queremos que suene lo que a ustedes les gusta.

Armamos una playlist especial de Navidad a partir de los pedidos y sugerencias que nos dejaron nuestros lectores en una encuesta realizada a través de nuestra cuenta de Instagram estos últimos días.

Clásicos infaltables, canciones para brindar, temas para compartir en familia y otros para bailar después de la medianoche forman parte de esta selección pensada para acompañar toda la noche.

Te invitamos a darle play, disfrutarla y hacer de esta Nochebuena un momento aún más especial, con la música elegida por nuestra comunidad.

Escuchá la playlist completa a continuación: