Horror en La Matanza: atacó a su pareja, la atropelló con un camión y la mató

El brutal femicidio ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central y quedó registrado por una cámara de seguridad. El acusado fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 19:36

Un nuevo caso de violencia de género extrema conmocionó al partido bonaerense de La Matanza, donde un hombre discutió con su pareja, la golpeó brutalmente en la vía pública y luego la atropelló con un camión, provocándole la muerte. Todo el ataque quedó grabado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes resultaron clave para la investigación.

El hecho ocurrió en la zona del Mercado Central, en la intersección de las calles Circunvalación y Del Cultivo, y fue presenciado por varios transeúntes y automovilistas que circulaban por el lugar. Uno de ellos, un hombre de 43 años, dio aviso inmediato a la policía tras presenciar la violenta secuencia.

Al arribar al lugar, efectivos de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza constataron que una mujer se encontraba tendida sin vida sobre el asfalto. La víctima fue identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y nacionalidad boliviana. A pocos metros del cuerpo, vecinos mantenían reducido al presunto agresor, también de nacionalidad boliviana.

De acuerdo a los testimonios recolectados en el lugar, la mujer habría fallecido tras recibir una golpiza prolongada por parte de su pareja, quien luego la atropelló con el camión que conducía. Se trata de un Volvo 420 con patente boliviana, que transportaba bananas al momento del ataque.

Las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones registraron la secuencia completa del crimen. El video, de aproximadamente tres minutos de duración, muestra el inicio de la discusión, cuando el hombre —identificado como G.M.D.— desciende del vehículo y comienza a agredir físicamente a la mujer en la banquina.

En las imágenes se observa cómo el agresor la golpea con puños, la patea y le arroja distintos objetos, mientras la víctima intenta defenderse. En reiteradas ocasiones cae al suelo y se golpea contra el asfalto. Luego, el hombre sube nuevamente al camión y la embiste de manera directa, provocándole la muerte en el acto.

Tras el ataque, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por testigos, quienes lograron retenerlo hasta la llegada del personal policial. Según fuentes del caso, al momento de su aprehensión presentaba fuerte aliento etílico.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, bajo la dirección del fiscal Adrián Arribas, quien calificó el hecho como homicidio agravado por el vínculo y ordenó la detención del acusado, además del secuestro del camión utilizado en el crimen.

La investigación continúa en curso. La Fiscalía analiza los registros fílmicos y toma declaraciones para determinar si existían antecedentes de violencia en la pareja. El imputado permanece detenido en dependencias policiales, a disposición de la Justicia.