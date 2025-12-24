Ingresar
Este 25 de diciembre, mantenete informado a través de Diario Panorama

En este feriado de Navidad, mantenete informado de todo lo que acontece en la provincia, en el país y el mundo minuto a minuto.

Hoy 21:51

Con motivo del feriado de Navidad, este jueves no habrá diarios impresos. Por eso invitamos a todos nuestros lectores a mantenerse informados durante toda la jornada a través del portal líder en información.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En nuestro sitio web y nuestras cuentas en Instagram y Facebook encontrarán las últimas noticias de Santiago del Estero, el país y el mundo, con cobertura permanente, información actualizada y los temas más relevantes del día.

Como siempre, seguimos acompañándolos, aún en feriados, para que estén informados en todo momento. Este 25 de diciembre, elegí informarte con Diario Panorama.

