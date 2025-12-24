Ingresar
Diario Panorama desea una Feliz Navidad a todos sus lectores

El diario más leído de la provincia y con la comunidad de redes sociales, más fiel de Santiago del Estero, saluda en este día especial a todo los que nos eligen día a día.

Hoy 21:46

En esta Nochebuena, Diario Panorama quiere hacer una pausa necesaria para saludar y agradecer a cada uno de sus lectores, quienes día a día nos eligen y nos acompañan, convirtiéndose en parte fundamental de este camino compartido.

Que esta Navidad sea tiempo de encuentro, de reflexión serena y de abrazos sinceros, aun en medio de las dificultades. Que la mesa compartida, la palabra dicha con afecto y la esperanza renovada sigan marcando el rumbo.

Desde esta redacción, con el compromiso de siempre y el respeto por la información como bandera, les deseamos una muy Feliz Navidad. Gracias por confiar, por leer y por estar.

