Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán las estaciones de servicio durante las fiestas

Habrá horarios especiales en todo el país durante la Nochebuena y la Nochevieja. Se mantendrá un servicio de guardia para emergencias.

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las estaciones de servicio de todo el país modificarán sus horarios de atención, según informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina.

De acuerdo al comunicado oficial, el expendio de combustibles funcionará en horario reducido durante las noches festivas, tanto en Nochebuena como en Nochevieja. La medida se aplicará de manera general en todo el territorio nacional.

Los horarios establecidos son los siguientes:

• Nochebuena y Navidad: desde las 22 del martes 24 de diciembre hasta las 06 del miércoles 25 de diciembre.

• Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22 del martes 31 de diciembre hasta las 06 del miércoles 1 de enero.

Durante esos tramos horarios, las estaciones permanecerán cerradas al público en general.

Servicio de guardia para emergencias

Desde CECHA aclararon que, pese a la reducción horaria, se garantizará un “servicio de guardia activo”, destinado exclusivamente a vehículos de servicios esenciales y de emergencia. Entre ellos se encuentran ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros organismos de asistencia pública.

La entidad recomendó a los conductores anticipar la carga de combustible para evitar inconvenientes durante las noches festivas y recordó que, fuera de los horarios mencionados, la atención será normal.

De esta manera, el sector se suma a las medidas habituales que se implementan cada año durante las fiestas, priorizando el descanso del personal sin descuidar la atención de situaciones críticas.