Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 DIC 2025 | 27º
X
Locales

Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán las estaciones de servicio durante las fiestas

Habrá horarios especiales en todo el país durante la Nochebuena y la Nochevieja. Se mantendrá un servicio de guardia para emergencias.

Hoy 21:46

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las estaciones de servicio de todo el país modificarán sus horarios de atención, según informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo al comunicado oficial, el expendio de combustibles funcionará en horario reducido durante las noches festivas, tanto en Nochebuena como en Nochevieja. La medida se aplicará de manera general en todo el territorio nacional.

Los horarios establecidos son los siguientes:

• Nochebuena y Navidad: desde las 22 del martes 24 de diciembre hasta las 06 del miércoles 25 de diciembre.

• Nochevieja y Año Nuevo: desde las 22 del martes 31 de diciembre hasta las 06 del miércoles 1 de enero.

Durante esos tramos horarios, las estaciones permanecerán cerradas al público en general.

Servicio de guardia para emergencias

Desde CECHA aclararon que, pese a la reducción horaria, se garantizará un “servicio de guardia activo”, destinado exclusivamente a vehículos de servicios esenciales y de emergencia. Entre ellos se encuentran ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y otros organismos de asistencia pública.

La entidad recomendó a los conductores anticipar la carga de combustible para evitar inconvenientes durante las noches festivas y recordó que, fuera de los horarios mencionados, la atención será normal.

De esta manera, el sector se suma a las medidas habituales que se implementan cada año durante las fiestas, priorizando el descanso del personal sin descuidar la atención de situaciones críticas.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 24 de diciembre en Santiago del Estero: calor y alerta por tormentas fuertes en Nochebuena
  2. 2. Impactante vuelco en la Ruta 34: una Ford Ranger terminó destruida cerca de Beltrán
  3. 3. Alerta naranja por tormentas en Santiago del Estero durante Nochebuena y Navidad
  4. 4. Papá Noel recorrió las calles de Santiago del Estero en su “mototrineo” y repartió sonrisas
  5. 5. El incendio de un camión generó pánico sobre la Ruta 34
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT