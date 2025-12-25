El tiempo para este jueves 25 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada inestable y máxima de 31°

Se hizo esperar un poco, pero la lluvia llegó alrededor de las 2.30 de la madrugada de este jueves de Navidad. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 03:40

El pronóstico lo había adelantado y finalmente se cumplió. Sí, la lluvia dijo presente de la mano de una fuerte tormenta que se abatió en la Capital de Santiago del Estero minutos después de las 2.30 de este jueves 25 de diciembre.

En su página web, el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado fuertes tormentas en gran parte del territorio de Santiago del Estero, tal como vino ocurriendo en varias provincias de la República Argentina.

El organismo nacional precisa que la máxima de este jueves feriado alcanzará los 31 grados en Santiago del Estero, y la inestabilidad se mantendrá con tormentas fuertes que podrían registrarse durante la mañana de este feriado. Para la tarde, consigna el SMN, el cielo se mantendrá mayormente nublado y los vientos soplarán del sector noreste.