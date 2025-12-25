Dos heridos tras un fuerte choque y vuelco en plena víspera de Navidad

El siniestro vial ocurrió en la intersección de avenida Belgrano y Pedro León Gallo. Una camioneta volcó tras colisionar con un automóvil.

Hoy 06:53

Un violento accidente de tránsito ocurrido a minutos de la Navidad dejó como saldo dos personas heridas, luego del choque entre un automóvil y una camioneta que terminó volcando. El hecho se registró en la intersección de avenida Belgrano y Pedro León Gallo.

Según las primeras hipótesis, un automóvil Peugeot 208, que circulaba en sentido sur–norte, colisionó con una camioneta Ford EcoSport que se desplazaba de este a oeste por calle Urquiza y, al llegar a Belgrano, impactó contra el rodado menor.

La camioneta era conducida por una mujer de 53 años, de apellido Robles, con domicilio en la provincia de La Rioja. En el automóvil viajaban tres personas de apellido Sanguedolce, de 56, 24 y 21 años.

Como consecuencia del impacto y el posterior vuelco, Robles y uno de los ocupantes del Peugeot Sanguedolce sufrieron golpes en los brazos, por lo que fueron trasladados en ambulancia al Hospital Regional para recibir atención médica. Personal policial trabajó en el lugar para establecer las circunstancias del siniestro.