Alta Gracia y varias localidades cordobesas sufrieron fuertes tormentas con caída de granizo

El fenómeno meteorológico comenzó poco después de las 14 del miércoles, cuando se registraron fuertes lluvias y tormentas en distintas localidades de la vecina provincia.

Hoy 09:18

Una violenta tormenta con caída de granizo de gran tamaño se desató este miércoles por la tarde en la ciudad de Alta Gracia, en el Valle de Paravachasca, y generó alarma entre los vecinos. Según relató en vivo la periodista de Cadena 3, Silvina Ledesma, las piedras alcanzaron dimensiones cercanas a "un huevo" y cayeron de manera ininterrumpida durante varios minutos.

El fenómeno comenzó poco después de las 14, cuando se registraron fuertes lluvias y tormentas en distintas localidades de la zona, como Los Aromos y Anisacate. Sin embargo, en el sector norte de Alta Gracia la situación fue mucho más intensa.

"Hace diez minutos que está cayendo granizo grande de manera ininterrumpida. Es realmente impresionante", describió Ledesma al aire, mientras se escuchaba con claridad el estruendo de las piedras impactando contra techos y superficies.

El episodio se dio en el marco de un escenario de fuerte inestabilidad climática que afecta a gran parte de la provincia de Córdoba en la previa de la Nochebuena. Tal como había anticipado el pronosticador Gerardo Barrera a Cadena 3, las tormentas comenzaron a desarrollarse pasado el mediodía en zonas serranas, con lluvias intensas, viento fuerte y caída puntual de granizo.

Según el especialista, el período más complicado se extiende entre la tarde y la madrugada, con riesgo de tormentas localmente intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y nuevos episodios de granizo. Además, advirtió que la rotación del viento al sector sur traerá un descenso de temperatura, pero no eliminará la posibilidad de eventos severos.

Desde los organismos de emergencia recomiendan extremar la precaución al circular, resguardar vehículos y permanecer atentos a los avisos meteorológicos, especialmente durante las horas en las que muchas familias se preparan para celebrar la Nochebuena.