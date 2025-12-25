Bajo estricta custodia judicial, Bolsonaro fue trasladado desde la cárcel a un hospital de Brasilia para ser operado

El expresidente cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado y recibió autorización del Supremo Tribunal Federal para someterse a una cirugía por una hernia inguinal.

Hoy 09:32

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado el miércoles desde la sede de la Policía Federal en Brasilia hasta el hospital DF Star, donde será sometido este jueves a una cirugía por una hernia inguinal bilateral. La cirugía está programada para la mañana, se estima que durará entre tres y cuatro horas y se prevé que la hospitalización se extienda entre cinco y siete días.

Se trata de la primera salida del exmandatario de la prisión desde que, a fines de noviembre, comenzó a cumplir una condena de 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado, tras haber conspirado para mantenerse en el poder luego de su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

Un convoy de vehículos negros ingresó al estacionamiento del centro médico, escoltado por motocicletas y efectivos de seguridad. Una fuente del hospital confirmó que Bolsonaro, de 70 años, se encontraba en el convoy. El traslado se produjo alrededor de las 9.30 de la mañana y demandó apenas unos cinco minutos desde las dependencias de la Policía Federal hasta el hospital, ubicado en una zona cercana y de fácil acceso.

El operativo de seguridad fue amplio y discreto. El convoy salió por una salida trasera del edificio de la Policía Federal y estuvo integrado por cuatro vehículos sin identificación, con Bolsonaro ubicado en el segundo automóvil. Trece policías motorizados del Distrito Federal despejaron el trayecto, mientras agentes de civil y efectivos de la Policía Militar reforzaron la custodia tanto en el traslado como en el perímetro del hospital.

Fuerte custodia y operativo de seguridad

La autorización para la salida transitoria fue concedida por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, instructor del proceso que derivó en la condena del exmandatario. En su decisión, el magistrado dejó en claro que la internación no modifica ni suspende la pena impuesta y subrayó que Bolsonaro continuará bajo custodia durante toda su estadía en el centro médico.

La orden judicial establece una vigilancia permanente las 24 horas del día, con al menos dos agentes de la Policía Federal apostados de forma continua en la puerta de la habitación del expresidente. Además, se dispuso la presencia de equipos de reserva dentro y fuera del hospital, con autonomía para reforzar la seguridad si fuera necesario. En el exterior del edificio se desplegaron al menos tres vehículos de la Policía Militar del Distrito Federal y ocho efectivos adicionales.

El acceso a la habitación estará estrictamente controlado. Moraes prohibió el ingreso de teléfonos celulares, computadoras u otros dispositivos electrónicos, con la única excepción del equipamiento médico indispensable para el tratamiento. La responsabilidad de hacer cumplir esta restricción recaerá exclusivamente en la Policía Federal, que operará dentro de la unidad hospitalaria durante todo el período de internación.

En cuanto a las visitas, el juez autorizó únicamente la presencia de la exprimera dama Michelle Bolsonaro como acompañante, de acuerdo con las normas del hospital. Cualquier otra visita, incluso de familiares directos, requerirá una autorización judicial específica. La defensa había solicitado que se permitiera el ingreso reiterado de los hijos Flávio y Carlos Bolsonaro, pero el pedido fue rechazado.

Pese a la restricción, Carlos Bolsonaro, exconcejal de Río de Janeiro, se presentó en la entrada del hospital para “transmitir buenas energías” a su padre. “Para mí va a ser un excelente regalo de Navidad ver a mi padre. Sé que tal vez él no me va a ver”, declaró a la prensa poco antes de la llegada del expresidente.

Este miércoles estuvo dedicado a exámenes clínicos, estudios de laboratorio y de imagen, además de la preparación preoperatoria. Los médicos indicaron que Bolsonaro será intervenido para corregir una hernia inguinal causada por la salida de un órgano a través del desgarro del músculo abdominal, una afección vinculada a las secuelas de la puñalada que recibió durante un acto de campaña en 2018 y que lo obligó a someterse a múltiples cirugías mayores en los últimos años. Recientemente, además, fue diagnosticado con cáncer de piel.

El equipo médico evalúa también la posibilidad de realizar un bloqueo del nervio frénico para tratar un hipo persistente que el exmandatario ha reportado en los últimos meses, aunque esa intervención dependerá de su evolución clínica posterior a la cirugía principal. Se prevé que la hospitalización se extienda entre cinco y siete días, período durante el cual se realizará control del dolor, fisioterapia, prevención de eventos trombóticos y seguimiento postoperatorio. El alta dependerá de la evolución del cuadro.

Tensiones políticas y judiciales

En paralelo, la situación judicial y política de Bolsonaro continúa generando tensiones. El viernes pasado, Moraes rechazó un nuevo pedido de la defensa para que el expresidente cumpla su condena bajo arresto domiciliario, así como un recurso que buscaba anular la sentencia.

La semana pasada, el Congreso brasileño, de mayoría conservadora, aprobó un proyecto de ley que podría reducir el tiempo efectivo de cárcel del exmandatario en algo más de dos años, aunque el presidente Lula ya adelantó que vetará la iniciativa, veto que los legisladores podrían intentar revertir.

Mientras tanto, el senador Flávio Bolsonaro anunció recientemente su intención de postularse a las elecciones presidenciales de octubre de 2026, al asegurar que fue elegido por su padre como su sucesor político, en un escenario que podría volver a enfrentar al bolsonarismo con Lula, quien no descartó buscar un cuarto mandato.