La FA acusó al Cuti Romero por conducta agresiva y evalúa una sanción mayor tras la roja ante Liverpool

El defensor argentino de Tottenham quedó bajo la lupa disciplinaria por su reacción con el árbitro John Brooks y tiene tiempo hasta el 2 de enero para presentar una apelación formal.

Hoy 10:16

Cristian “Cuti” Romero volvió a quedar en el centro de la escena en Inglaterra, aunque esta vez fuera de la cancha. En un momento irregular de Tottenham en la Premier League, el defensor argentino sumó un problema extra luego de su expulsión ante Liverpool, una situación que ahora derivó en una acusación formal de la FA por conducta agresiva.

La Football Association avanzó con una imputación por “conducta agresiva” a partir del comportamiento del campeón del mundo luego de ver la tarjeta roja en la fecha 17 del campeonato. La apertura del expediente deja abierta la posibilidad de una sanción mayor a la automática y mantiene en alerta al cuerpo técnico y a la dirigencia de los Spurs.

El castigo mínimo ya está asegurado, aunque podría ampliarse si prospera el proceso disciplinario. De todos modos, Romero tiene plazo hasta el 2 de enero para presentar su descargo y una eventual apelación ante el organismo.

La jugada que detonó la expulsión se dio tras un cruce con Ibrahima Konaté. Luego de una infracción, Romero quedó enganchado con el francés y, al incorporarse, su pierna izquierda impactó en el pecho del rival. El árbitro John Brooks interpretó una intención y lo expulsó en el minuto 93.

El enojo posterior agravó el panorama: el argentino abandonó el campo entre reclamos y gestos hacia el juez, una reacción que ahora evalúa la FA y que fue detallada en su comunicado oficial. “Se consideró que el futbolista actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro”, explicó el ente rector.

Tras el partido, Thomas Frank relativizó la sanción: “Vi a dos chicos grandes compitiendo. Konaté golpeó con fuerza a Cuti, fue falta. Su pie aterrizó en la cabeza de Cuti. Cuti reaccionó. Creo que se pudo sacar, pero también creo que se pudo no sacar”, expresó el entrenador.