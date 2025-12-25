Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 DIC 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Malas noticias para el fútbol: este año no habrá Boxing Day en la Premier League

Por presión de las cadenas de televisión, la tradicional fecha del 26 de diciembre se jugará de manera parcial: solo habrá un partido.

Hoy 11:08

La Premier League romperá este año una de sus tradiciones más emblemáticas: el Boxing Day no se disputará de manera íntegra el 26 de diciembre. Según informan medios ingleses, la decisión se debe a la presión de las cadenas televisivas, que solicitaron que la mayoría de los partidos se jueguen durante el fin de semana y no en forma concentrada el día posterior a la Navidad.

De este modo, este viernes 26 solo se disputará un encuentro, el que protagonizarán Manchester United y Newcastle, desde las 17 horas, lo que convierte a esta edición en el Boxing Day con menos partidos desde 1982. El resto de la fecha se repartirá entre sábado y domingo, algo inusual para el calendario inglés.

La medida generó malestar entre los hinchas más tradicionales, que consideran al Boxing Day como parte central de la identidad del fútbol inglés. Para muchos, el 26 de diciembre es sinónimo de estadios llenos, partidos consecutivos y clima festivo en las tribunas, una postal que este año no se repetirá.

Esta edición atípica marca un nuevo punto de tensión entre la tradición futbolera y las exigencias comerciales y televisivas, que cada vez influyen más en la organización del calendario deportivo.

TEMAS Premier League Boxing Day

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ruta 34: un niño está grave tras el violento vuelco de una camioneta ocurrido en Beltrán
  2. 2. Este 25 de diciembre, mantenete informado a través de Diario Panorama
  3. 3. Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán las estaciones de servicio durante las fiestas
  4. 4. El tiempo para este jueves 25 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada inestable y máxima de 31°
  5. 5. Diario Panorama desea una Feliz Navidad a todos sus lectores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT