Malas noticias para el fútbol: este año no habrá Boxing Day en la Premier League

Por presión de las cadenas de televisión, la tradicional fecha del 26 de diciembre se jugará de manera parcial: solo habrá un partido.

Hoy 11:08

La Premier League romperá este año una de sus tradiciones más emblemáticas: el Boxing Day no se disputará de manera íntegra el 26 de diciembre. Según informan medios ingleses, la decisión se debe a la presión de las cadenas televisivas, que solicitaron que la mayoría de los partidos se jueguen durante el fin de semana y no en forma concentrada el día posterior a la Navidad.

De este modo, este viernes 26 solo se disputará un encuentro, el que protagonizarán Manchester United y Newcastle, desde las 17 horas, lo que convierte a esta edición en el Boxing Day con menos partidos desde 1982. El resto de la fecha se repartirá entre sábado y domingo, algo inusual para el calendario inglés.

La medida generó malestar entre los hinchas más tradicionales, que consideran al Boxing Day como parte central de la identidad del fútbol inglés. Para muchos, el 26 de diciembre es sinónimo de estadios llenos, partidos consecutivos y clima festivo en las tribunas, una postal que este año no se repetirá.

Esta edición atípica marca un nuevo punto de tensión entre la tradición futbolera y las exigencias comerciales y televisivas, que cada vez influyen más en la organización del calendario deportivo.