Los imperdibles especiales del Programa de Lavecchia 2025

La noticia que los amantes del fútbol esperaban: volvió el habitual especial navideño del periodista de TyC Sports y acá te damos la posibilidad de disfrutarlo.

Hoy 11:15

La noticia que los amantes del fútbol esperaban finalmente se hizo realidad: volvió el especial navideño del Programa de Lavecchia y, como cada fin de año, se convirtió en uno de los contenidos más buscados por los fanáticos. El ciclo del periodista de TyC Sports cerró el 2025 con una edición especial cargada de informes, análisis y momentos emotivos.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LOS ESPECIALES DE NAVIDAD

