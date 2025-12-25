Ingresar
Policiales

Hombre se quitó la vida de un disparo tras la cena de Nochebuena

El hecho ocurrió en un paraje rural ubicado a 25 kilómetros de Ojo de Agua; la Justicia investiga las circunstancias y ordenó la realización de la autopsia para completar las actuaciones.

Hoy 11:41
Foto: archivo.

Un hombre de 65 años falleció durante la madrugada de este miércoles tras efectuarse un disparo en el pecho en el interior de su vivienda, ubicada en el paraje El Talar, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Ojo de Agua.

Según informó la Policía, personal de la Comisaría Comunitaria N° 31 intervino luego de recibir un aviso sobre una persona sin vida en un domicilio de la zona. Al arribar, los efectivos constataron el fallecimiento de Rito Ramón Bustamante, residente del mencionado paraje.

De acuerdo con testimonios de familiares, Bustamante se encontraba cenando junto a su familia cuando, alrededor de las 23.30, se escuchó una detonación proveniente de una de las habitaciones. Al ingresar, lo hallaron recostado sobre una cama con una herida de arma de fuego en el pecho.

Una cuñada del fallecido indicó que el hombre atravesaba un cuadro de salud delicado, ya que padecía cáncer de páncreas en estado avanzado, circunstancia que habría influido en su decisión.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Mussi, trabajó en el lugar personal de Criminalística y se ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente y la continuidad de las actuaciones legales.

