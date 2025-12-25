Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 DIC 2025 | 22º
X
Lo + Viral

“Estoy con el indicado”: una joven mostró lo que le envió su novio parrillero y se hizo viral

La chica compartió en X una foto de la hamburguesa que le mandó su pareja y causó furor.

Hoy 11:51
Hamburguesa viral.

Una usuaria de X (ex Twitter) compartió una imagen del regalo que le hizo llegar su novio -que trabaja como parrillero- y se hizo viral en la aplicación de Elon Musk.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se puede ver en la foto que publicó en la app, su pareja le envió por delivery una hamburguesa. Junto al posteo, ella escribió: “Mi novio trabaja como parrillero en una hamburguesería del barrio y me acaba de mandar esta hamburguesa. Estoy con el indicado claramente”.

La publicación no tardó en explotar. En pocas horas, el posteo superó los 5 mil “Me gusta” y sumó varios retweets.

La historia no solo despertó ternura, sino que también generó un intenso ida y vuelta entre los usuarios. Muchos celebraron el gesto: “Que delicia”, escribió una usuaria, tentada por la hamburguesa. “Si, cuídalo y mándale un abrazo que es un tipazo”, recomendó otro.

TEMAS Virales

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ruta 34: un niño está grave tras el violento vuelco de una camioneta ocurrido en Beltrán
  2. 2. Este 25 de diciembre, mantenete informado a través de Diario Panorama
  3. 3. Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán las estaciones de servicio durante las fiestas
  4. 4. El tiempo para este jueves 25 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada inestable y máxima de 31°
  5. 5. Diario Panorama desea una Feliz Navidad a todos sus lectores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT