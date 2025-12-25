“Estoy con el indicado”: una joven mostró lo que le envió su novio parrillero y se hizo viral

La chica compartió en X una foto de la hamburguesa que le mandó su pareja y causó furor.

Hoy 11:51

Una usuaria de X (ex Twitter) compartió una imagen del regalo que le hizo llegar su novio -que trabaja como parrillero- y se hizo viral en la aplicación de Elon Musk.

Según se puede ver en la foto que publicó en la app, su pareja le envió por delivery una hamburguesa. Junto al posteo, ella escribió: “Mi novio trabaja como parrillero en una hamburguesería del barrio y me acaba de mandar esta hamburguesa. Estoy con el indicado claramente”.

La publicación no tardó en explotar. En pocas horas, el posteo superó los 5 mil “Me gusta” y sumó varios retweets.

La historia no solo despertó ternura, sino que también generó un intenso ida y vuelta entre los usuarios. Muchos celebraron el gesto: “Que delicia”, escribió una usuaria, tentada por la hamburguesa. “Si, cuídalo y mándale un abrazo que es un tipazo”, recomendó otro.