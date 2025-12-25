El viento provocó la caída de un frondoso árbol en Aguirre y Castelli

Afortunadamente, el hecho no dejó personas heridas.

Hoy 12:25

Un árbol de gran porte fue derribado por las fuertes ráfagas de viento que se desataron en horas de la madrugada de este jueves 25 de diciembre.

La fuerte tormenta, que llegó con abundante caída de agua y ráfagas importantes, provocaron que el frondoso árbol se desplomara sobre avenida Aguirre y Castelli, en el barrio Primera Junta.

Por suerte, al momento del hecho no circulaba nadie por el lugar y los vecinos de la zona solamente debieron lamentar los problemas ocasionados en el tránsito.