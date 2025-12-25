Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 DIC 2025 | 27º
X
Locales

El viento provocó la caída de un frondoso árbol en Aguirre y Castelli

Afortunadamente, el hecho no dejó personas heridas.

Hoy 12:25

Un árbol de gran porte fue derribado por las fuertes ráfagas de viento que se desataron en horas de la madrugada de este jueves 25 de diciembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La fuerte tormenta, que llegó con abundante caída de agua y ráfagas importantes, provocaron que el frondoso árbol se desplomara sobre avenida Aguirre y Castelli, en el barrio Primera Junta.

Por suerte, al momento del hecho no circulaba nadie por el lugar y los vecinos de la zona solamente debieron lamentar los problemas ocasionados en el tránsito.

TEMAS Temporal

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ruta 34: un niño está grave tras el violento vuelco de una camioneta ocurrido en Beltrán
  2. 2. Hombre se quitó la vida de un disparo tras la cena de Nochebuena
  3. 3. Motociclista murió tras chocar con un automóvil en La Banda: el conductor se dio a la fuga
  4. 4. El tiempo para este jueves 25 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada inestable y máxima de 31°
  5. 5. Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán las estaciones de servicio durante las fiestas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT